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Общество

Псковские приставы: Закон защищает родственнников от нежелательного общения с коллекторами

Коллектор может общаться с родственниками и соседями должника только с их согласия, напоминают псковичам в УФССП России по Псковской области.

Чтобы контактировать по поводу просроченной задолженности, кредиторам или коллекторам теперь необходимо получить их письменное согласие. Данное согласие должны оформить отдельным документом. Ранее согласие давал сам должник, указанные лица могли лишь выразить своё несогласие. Теперь родственники должника, соседи и иные лица могут и отозвать согласие. До изменений в закон это право было только у должника.

«Если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение доводов в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности», - уточнили в пресс-службе.

Обратиться можно по адресу: Псков, ул. Текстильная, д. 3, и по электронной почте mail@r60.fssprus.ru.

 

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