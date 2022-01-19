Елена Полонская поздравила псковских лауреатов «Российского писателя»

10:15, 19 января 2022, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с литераторами Витой Пшеничной, Надеждой Камянчук и Ириной Яненсон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Елена Полонская поздравила поэта, эссеиста, литературного критика Виту Пшеничную и поэта Надежду Камянчук со званием лауреата «Российского писателя» 2021 и вручила благодарственные письма главы города. Ранее главный литературный сайт Союза писателей России «Российский писатель» подвел итоги литературных публикаций за 2021 год. При определении лауреатов были рассмотрены свыше тысячи текстов, опубликованных на сайте «Российского писателя».

«Благодарю вас за творческую активность, большой вклад в развитие и сохранение культурных традиций, популяризацию нашего города Пскова в литературе. Искренне желаю вам творческих успехов, бесконечной энергии и желания творить. Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам только счастье и удовлетворение», - обратилась к поэтам руководитель муниципалитета.