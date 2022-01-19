Овечкин возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ

10:23, 19 января 2022, ПАИ

Александр Овечкин возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом в ворота «Виннирег Джетс». Этот результат позволил выйти ему на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).

В этом сезоне лиги Овечкин уже повторил несколько рекордов, в том числе достиг отметки в 20 голов за сезон в 17-й раз подряд, что удавалось только Марселю Дионну, Яромиру Ягру и Матсу Сандину, и забросил свою 274-ю шайбу в большинстве, что удалось только Дэйву Андрейчуку.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил 757 шайб, по этому показателю он занимает четвертое место в истории лиги. Впереди находятся только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).