Два легковых автомобиля горели 18 января в Псковской области

10:34, 19 января 2022, ПАИ

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Два легковых автомобиля горели 18 января в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:21 в Пушкинских Горах на улице Ленина в легковом автомобиле «Рено Сценик» была оплавлена приборная панель, салон частично закопчен. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле.

В Пскове в Малом переулке в 15:57 из-за разгерметизации топливной системы сгорел автомобиль Mercedes-Benz.