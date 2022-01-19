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Коэффициент сцепления шасси с полосой поможет определить новое оборудование в аэропорту Пскова

В Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» поступило новое оборудование – аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01. Она предназначена для определения условий торможения авиационных колес по величине коэффициента сцепления в аэропортах гражданской авиации, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Значения коэффициента сцепления передаются экипажу воздушного судна для принятия решения о возможности взлета/посадки самолёта. Эти данные особенно актуальны в осенне-зимний период, когда возможно обледенение взлётно-посадочной полосы и значение коэффициента сцепления влияет на пробег/разбег воздушного судна при посадке и взлете. Правильное определение коэффициента сцепления влияет на безопасность полетов и является одной из важных характеристик, передаваемых экипажу самолёта. 

В Псковском аэропорту подобное оборудование имеется, но органы Росавиации рекомендуют иметь основную и резервную аэродромную тележки на случай выхода из строя одной из них, а также на период калибровки измерительного оборудования тележки, которое проводится раз в три месяца.

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