Коэффициент сцепления шасси с полосой поможет определить новое оборудование в аэропорту Пскова

10:36, 19 января 2022, ПАИ

В Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» поступило новое оборудование – аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01. Она предназначена для определения условий торможения авиационных колес по величине коэффициента сцепления в аэропортах гражданской авиации, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Значения коэффициента сцепления передаются экипажу воздушного судна для принятия решения о возможности взлета/посадки самолёта. Эти данные особенно актуальны в осенне-зимний период, когда возможно обледенение взлётно-посадочной полосы и значение коэффициента сцепления влияет на пробег/разбег воздушного судна при посадке и взлете. Правильное определение коэффициента сцепления влияет на безопасность полетов и является одной из важных характеристик, передаваемых экипажу самолёта.

В Псковском аэропорту подобное оборудование имеется, но органы Росавиации рекомендуют иметь основную и резервную аэродромную тележки на случай выхода из строя одной из них, а также на период калибровки измерительного оборудования тележки, которое проводится раз в три месяца.