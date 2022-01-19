На 43,2% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области

10:46, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области заболеваемость коронавирусом выросла на 43,2%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

С 10 по 16 января заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей выросла на 233 случая и составила 772 случая. За неделю заболеваемость превысила средний показатель по России на 19,3%. Среди выявленных случаев в форме ОРВИ выявлен 661 случай, в форме внебольничной пневмонии – 97 случаев и 14 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-39 лет – 34,3% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю. За минувшие сутки коронавирус выявили у 144 жителей Псковской области.