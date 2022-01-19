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Общество

МЧС России напомнило гражданам, как обезопасить свой дом от пожара

Фото ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости осторожного обращения с огнем.

С наступлением холодов статистика пожаров идет вверх в связи с тем, что граждане чаще используют обогревательные приборы.

«Тем, кто использует печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи, необходимо быть крайне осторожными», - отмечает ведомство.

Что делать, чтобы избежать пожара: 

- необходимо проводить профилактические беседы с детьми и подростками об осторожности и недопустимости игр с огнем,

- храните спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся вещества в недоступных для детей местах,

- пользоваться можно исключительно исправными электроприборами, следить за состоянием электропроводки,

- не используйте самодельные электроприборы во избежание короткого замыкания,

- с осторожностью используйте обогревательные электроприборы и печи,

- перед печной топкой обязательно должен быть установлен предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм во избежание возгорания от летящих искр,

- ответственно подходите к ремонту и обслуживанию печного отопления, своевременно ремонтируйте и чистите печи,

- уходя из дома, отключайте из сети все электроприборы и лампы накаливания,

- не курите в постели и рядом с легковоспламеняющимеся веществами, соблюдайте технику безопасности и не оставляйте непогашенные окурки и спички.

«В случае несоблюдения правил пожарной безопасности вы подвергаете свою жизнь и здоровье, а также свое имущество опасности», - предупреждает Главное управление МЧС России по Псковской области.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 101 и 112.

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