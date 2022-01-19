В 10 районах Псковской области заболеваемость COVID-19 выше среднеобластного уровня
В 10 муниципальных образованиях заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
В частности, высокие показатели заболеваемости фиксируются в Опочецком, Локнянском, Порховском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Псковском, Стругокрасненском, Дедовичском районах, а также в Великих Луках.
В Пскове за неделю зарегистрировано 188 случаев, или 89,77 на 100 тысяч населения. Напомним, на 43,2% выросла заболеваемость коронавирусом в регионе.
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