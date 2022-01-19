Почти 34 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За сутки в России выявили 33 899 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.
В 15,9% случаев не было клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 22 920 человек. Зафиксировано 698 летальных исходов.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавируса, 323 376 летальных исходов, выздоровели 9 925 855 человек.
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