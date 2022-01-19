Ярмарку учебных мест проведёт ПсковГУ в феврале и марте

11:22, 19 января 2022, ПАИ

С февраля по март 2022 года Псковский государственный университет на платформе Zoom проведёт ежегодную ярмарку учебных мест, в ходе которой старшеклассникам подробно расскажут о поступлении в вуз, сообщили в пресс-службе университета.

Участниками станут школьники из Великого Новгорода, Мурманской, Архангельской, Тверской областей, а также Республики Карелии.

Перед учащимися 9-х классов выступят представители колледжа ПсковГУ. Со школьниками из 10 и 11-х классов побеседуют сотрудники приёмной комиссии ПсковГУ.

Ребятам представят развёрнутую информацию о грядущей приёмной кампании, программах обучения, об изменениях в правилах приёма. Кроме того, школьники получат ответы на все интересующие их вопросы по поводу поступления в вуз.

Для участия в ярмарке необходима регистрация по ссылке.