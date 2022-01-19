52-летняя псковичка пыталась украсть из магазина одежду

11:24, 19 января 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 января в 18:51 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о том, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день в 21:36 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали 52-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел одежду, не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.