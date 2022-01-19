Российский актер Антон Хабаров отправится со студентами и преподавателями ПсковГУ в Печорский район

11:54, 19 января 2022, ПАИ

Известный российский актер Антон Хабаров вместе со съемочной группой телеканала НТВ познакомится с Псковским государственным университетом и примет участие в фольклорной экспедиции со студентами и преподавателями вуза, рассказали в пресс-службе ПсковГУ.

В планах экспедиции посещение жительницы, которая расскажет о местных поверьях, рождественских обычаях, песнях. Также актеру предстоит вникнуть в работу филологов-исследователей и расшифровывать полученные материалы.

Антон Хабаров приехал в ПсковГУ в рамках тематической программы «Мои университеты. Будущее за настоящим», напомнили на сайте ПсковГУ. В университете с 17 января на площадке ПсковГУ стартовали съемки программы федеральной телекомпании НТВ.

Целью визита телекомпании является запись материалов о работе гуманитарных направлений в университете. Выбор данной темы был сделан съемочной группой не случайно: в этом году факультет русской филологии и иностранных языков псковского вуза отметит 90-летие со дня основания.