0,44 квадратных метров жилья строится в Псковской области на одного человека

11:58, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области на одного человека строится 0,44 квадратных метров жилья. Об этом заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на онлайн-конференция ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО».

По его словам, в Псковской области сейчас 274 тысячи квадратных метров жилья находится в стадии строительства. Доля строительства жилых домов с использованием эскроу-счетов – 76%.

Ранее сообщалось, что в районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой.