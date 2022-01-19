0,44 квадратных метров жилья строится в Псковской области на одного человека
В Псковской области на одного человека строится 0,44 квадратных метров жилья. Об этом заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на онлайн-конференция ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО».
По его словам, в Псковской области сейчас 274 тысячи квадратных метров жилья находится в стадии строительства. Доля строительства жилых домов с использованием эскроу-счетов – 76%.
Ранее сообщалось, что в районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой.
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В районе Крестовского шоссе в Пскове может появиться микрорайон с малоэтажной застройкой
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