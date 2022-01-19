50 псковичей отправятся на чемпионат России по тхэквондо в Сочи

12:50, 19 января 2022, ПАИ

50 псковичей отправятся на чемпионат России по тхэквондо в Сочи. Об этом сообщил президент региональной федерации этого вида спорта Владимир Кочетов. По его словам, команда будет включать лучших спортсменов, которые стали победителями и призерами областных соревнований.

Всего в чемпионате и первенстве Псковской области 15-16 января приняли участие 400 человек из Пскова, Острова, Печор, Палкино и Пыталово. Они состязались в четырех возрастных категориях и трех дисциплинах: спарринг, формальный комплекс, формальный комплекс - группа.

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ в Сочи пройдет с 2 по 7 февраля.