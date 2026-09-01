Псковский арбитр рассудит «Оренбург» и «Рубин»
Псковский арбитр Никита Матиеску выступит в роли помощника главного арбитра Сергея Цыганка на матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Встреча состоится 2 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.
Матиеску впервые в карьере был включён в список помощников судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) на этот сезон. Он уже отработал несколько матчей: дебютировал в РПЛ в бригаде Сергея Карасёва на игре второго тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».
Ранее Матиеску работал на играх Первой лиги, а в 2024 году судил матчи Второй лиги «А».
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