Псковский арбитр рассудит «Оренбург» и «Рубин»

10:07, 01 сентября 2026, ПАИ

Псковский арбитр Никита Матиеску выступит в роли помощника главного арбитра Сергея Цыганка на матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Встреча состоится 2 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Матиеску впервые в карьере был включён в список помощников судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) на этот сезон. Он уже отработал несколько матчей: дебютировал в РПЛ в бригаде Сергея Карасёва на игре второго тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».

Ранее Матиеску работал на играх Первой лиги, а в 2024 году судил матчи Второй лиги «А».

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