Более миллиона человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
1 029 130 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 247,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 398 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 10 899 411 случаев заболевания коронавирусом, 9 925 855 человек выздоровело, 323 376 – умерло.
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