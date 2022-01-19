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Происшествия

Спиртное пытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

В Пскове местный житель пытался украсть спиртное из магазина на Октябрьском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 января в 18:51 экипаж вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день, в 21:36 в магазине на улице Труда, сотрудниками Росгвардии задержана 52-летняя женщина, которая пронесла через кассовый узел одежду, при этом не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства граждане были переданы сотрудникам полиции.

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