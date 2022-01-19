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Общество

370 великолучан в Крещение искупались в Ловати

Фото из Instagram Николая Козловского

Глава города Великие Луки в своем Instagram-аккаунте рассказал, сколько великолучан посетили купель на реке Ловать в ночь с 18 на 19 января.

«По данным МЧС, по состоянию на 8:00 специально оборудованное место для купания посетили порядка 370 человек», — написал глава города.

Также он опубликовал фото с места крещенских купаний на реке Ловать и поздравил земляков с праздником Крещения Господня.

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