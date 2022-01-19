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Общество

Более 21 тонны молока произвели в Псковском районе за год

За прошлый год на сельхозпредприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах Псковского района было произведено 21 468 тонн молока. Два хозяйства увеличили производство молока (СПК (колхоз) «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест»), сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Надой на корову по району составил 6 261 килограмм молока. Наивысшая продуктивность дойного стада 9 205 килограммов молока в ООО «ПсковАгроИнвест», 7 821 килограмм – в ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы», 6 257 килограммов – ЗАО Агрофирма «Победа». Более 5 500 килограммов молока от каждой коровы получили животноводы СПК (колхоз) «Передовик».

На перерабатывающие предприятия реализовано 20 606 тонн молока в зачётном весе. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,82 %. Всё молоко реализовано высшим сортом.

За 2021 год реализовано на убой в живой массе 977 тонн крупного рогатого скота.

По состоянию на 1 января 2022 года на сельхозпредприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах Псковского района поголовье крупного рогатого скота составляет 8 809 голов. Это на 629 голов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что все сельхозпредприятия сохранили поголовье скота к уровню 2020 года.

Поголовье коров по району составляет 3 471 голову, что на 19 голов больше уровня 2020 года. На 20 голов увеличили дойное стадо в ООО «ПсковАгроИнвест».

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Более 21 тонны молока произвели в Псковском районе за год

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