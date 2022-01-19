Улицы Меркурьева и Матвея Егорова в Острове готовят к поэтапному асфальтированию

13:26, 19 января 2022, ПАИ

Улицы Меркурьева и Матвея Егорова в Острове готовят к поэтапному асфальтированию, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.

Отмечается, что глава Островского района Дмитрий Быстров на рабочем совещании сообщил, что в планах работ на 2022 год – разработка проектно-сметной документации (ПСД) для перевода автомобильной дороги по улицам Матвея Егорова и Меркурьева в Острове в более высокую категорию с заменой переходного типа покрытия на асфальтобетонное.

После разработки ПСД и проведения экспертизы проектной документации будет осуществлён перевод автомобильной дороги, пролегающей по вышеуказанным улицам, в более высокую категорию путём реконструкции.

При этом асфальтирование автомобильной дороги планируется производить в несколько этапов. В один этап реконструируют дорогу на улице Меркурьева и в два этапа – на улице Матвея Егорова.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах Матвея Егорова и Меркурьева в Острове в 2019 году были выполнены работы по устройству основания дорожного покрытия, а также работы по приведению в нормативное состояние водоотводных канав. В настоящее время данная дорога относится к пятой категории дороги с грунтовым покрытием.