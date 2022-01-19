Культработники Пскова прошли обучение в Школе социального проектирования

13:54, 19 января 2022, ПАИ

Десять работников муниципальных учреждений культуры Пскова прошли обучение в Школе социального проектирования. Среди них сотрудники Городского культурного центра, Детской школы искусств, Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева, детских музыкальных школ, планетария и детской художественной школы города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.



На онлайн-занятиях слушатели изучили основные этапы разработки социальных проектов: исследование проблемного поля, постановка целей и задач, количественные и качественные показатели, информационное сопровождение, поиск ресурсов, упаковка проекта, составление сметы и другое.

В завершение обучения состоялась заочная независимая экспертиза проектов участников Школы и их защита перед экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», РОО «ПМЦ» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». По итогам обучающиеся имели возможность получить письма поддержки от экспертов.



Благодаря обучению в Школе работники учреждений культуры получили необходимые знания и поддержку в разработке проектов для дальнейшей работы и участия в конкурсах Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.



Организатор Школы социального проектирования – АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» и РОО «ПМЦ».



Псковская область активно участвует в конкурсах Фонда культурных инициатив. В 2021 году грантовую поддержку получили девять проектов. Одним из них стал проект создания открытой мастерской печатной графики в Пскове. Благодаря президентскому гранту 18 января в Пскове открылась уникальная мастерская печатной графики «Азбука эстампа».



В этом году на средства гранта будет реализован еще один проект - Региональный фестиваль искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности», разработанный АНО «Центр талантов», учредителем которого является учреждение культуры «Дом офицеров».



20 января завершится прием заявок на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Фонда культурных инициатив. Со своими проектами в конкурсе могут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия. Победителей конкурса объявят 31 марта.