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Врач назвала Псковскую область «большими входными воротами» для новых штаммов COVID-19

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала о разных штаммах коронавируса, пишет «Псковская правда».

Марина Керман отметила, что в настоящее время исходным штаммом для идентификации вируса является штамм, который выявили из образцов пациентов, госпитализированных в Ухане. Появлению нового штамма способствует изменение генома вируса. При этом варианты вируса не сменяются, а появляется новый штамм наравне с имеющимися. Также медик рассказала, что прогнозировать количество появлений новых штаммов сложно.

По мнению Марины Керман, Псковская область «имеет большие входные ворота» для новых штаммов, так как рядом расположены крупные российские города.

Больше новостей о коронавирусе и его специфике читайте в сюжете.

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