Врач назвала Псковскую область «большими входными воротами» для новых штаммов COVID-19

14:18, 19 января 2022, ПАИ

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала о разных штаммах коронавируса, пишет «Псковская правда».

Марина Керман отметила, что в настоящее время исходным штаммом для идентификации вируса является штамм, который выявили из образцов пациентов, госпитализированных в Ухане. Появлению нового штамма способствует изменение генома вируса. При этом варианты вируса не сменяются, а появляется новый штамм наравне с имеющимися. Также медик рассказала, что прогнозировать количество появлений новых штаммов сложно.

По мнению Марины Керман, Псковская область «имеет большие входные ворота» для новых штаммов, так как рядом расположены крупные российские города.

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