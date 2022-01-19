Дополнительная партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в Псковскую область
В Псковскую область поступит дополнительная партия вакцины «Спутник Лайт», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.
В настоящее время «Спутник Лайт» есть в наличии в пунктах вакцинации в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.
Напомним, что ревакцинироваться можно любой вакциной при отсутствии противопоказаний. Согласно последним данным, ревакцинацию прошли более 33 тысяч жителей региона.
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