Дополнительная партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в Псковскую область

14:40, 19 января 2022, ПАИ

В Псковскую область поступит дополнительная партия вакцины «Спутник Лайт», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

В настоящее время «Спутник Лайт» есть в наличии в пунктах вакцинации в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.

Напомним, что ревакцинироваться можно любой вакциной при отсутствии противопоказаний. Согласно последним данным, ревакцинацию прошли более 33 тысяч жителей региона.