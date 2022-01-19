Из-за омикрон-штамма РЖД переводят на удалёнку максимальное число сотрудников
В связи с распространением омикрон-штамма РЖД переводят на удалённый режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе, сообщается в Telegram-канале компании.
В первую очередь на удалённый режим работы будут переведены сотрудники старшего возраста, а также не вакцинированные по медицинским показаниям.
В компании также рассказали, что сотрудники используют СИЗ и соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, проводится регулярная дезинфекция и сформирован кадровый резерв на случай необходимости замены заболевших специалистов.
На сегодняшний день в РЖД привито более 88% коллектива, а иммунитет сформирован у 93% сотрудников. В январе в дистанционном режиме работало свыше 33 тысяч железнодорожников.
Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу. В Москве из-за распространения нового штамма коронавируса ужесточили антиковидные ограничения.
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