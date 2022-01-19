Эксперт объяснил, почему дети тяжелее переносят «омикрон»

15:31, 19 января 2022, ПАИ

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, почему штамм коронавируса «омикрон» протекает у детей тяжелее, чем «дельта», пишет Lenta.Ru.

По словам специалиста, «омикрон» лучше размножается в верхних дыхательных путях, что и является причиной более тяжелого протекания заболевания у детей. «Особо тяжелых заболеваний у детей не так много, тем не менее они болеют, и смертельные случаи уже известны, но это редкие случаи», – отметил врач.

Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова ранее сообщала, что вакцинированные будут переносить этот штамм легче. «Это не придумки, это годами отработанная практика», – подчеркнула специалист.