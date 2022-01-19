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Культура

Две премьеры представит Псковский театр в марте

В марте Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит зрителям две премьеры из классического русского и европейского репертуара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

К 8 Марта театр выпустит на малой сцене спектакль «Бовари» по роману французского писателя Гюстава Флобера (режиссер – Дмитрий Акриш). В конце месяца зрителей ждет премьера чеховской пьесы «Дядя Ваня» в постановке Павла Зобнина – на основной сцене театра. Билеты на премьерные показы и другие спектакли марта уже в продаже.

Роман Флобера «Мадам Бовари», признанный шедевром мировой литературы, был опубликован в 1856 году, а его автор тут же обвинен в оскорблении морали, но судом оправдан. Свою сценическую интерпретацию мировой классики представит режиссер Дмитрий Акриш, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии, Молдавии.

«Дядя Ваня» – самая репертуарная пьеса Чехова. Над постановкой в Псковском театре драмы работает Павел Зобнин, один из самых известных режиссеров – учеников Сергея Женовача.

Кроме того, в марте зрители Псковского театра драмы смогут посетить все новинки сезона: комедию «Пленные духи» Айрата Абушахманова, спектакль Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», трагическую буффонаду Булгакова «Зойкина квартира» в постановке Сергея Потапова.

Как отметили в театре, в афише марта и те спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбиться псковской публике: «Ревизор», «Ионыч», «Отелло», «Метель», «Пиковая дама». Хрестоматийный рассказ Чехова «Каштанка» смогут увидеть зрители в интерпретации известной артистки театра и кино Юлии Пересильд. Не обойдется без комедий «Очень громкая премьера» по мотивам французской пьесы и «Соседи» Александра Кладько по пьесе драматургов-одесситов. Народный артист России, ведущий актер Александринского театра Игорь Волков привезет из Петербурга в Псков свой моноспектакль «Весёленькое кладбище».

В детской афише родители найдут спектакли как для малышей от 2 лет, так и для ребят младшего школьного возраста. Семьи с детьми театр приглашает на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа», на кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал» и спектакль-сказку для младших школьников «Слон и птичка».

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).

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