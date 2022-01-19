В Великих Луках сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы со школьниками
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки организовали для учащихся средних и старших классов МАОУ «СОШ №16» беседы о дорожной безопасности, сообщает пресс-служба МВД России по Псковской области.
Темами бесед стали: «ПДД – закон жизни», «Светоотражатель спасает жизнь». Школьникам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, разъяснили требования, которые касаются пешеходов и водителей. Также сотрудники правоохранительных органов рассказали об ответственности, предусмотренной за то или иное нарушение.
На встрече школьники проявляли активность и задавали интересующие их вопросы сотрудникам ГИБДД, а те, в свою очередь, исчерпывающе отвечали. Сотрудники МВД напоминают, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей подобные беседы проводятся в различных учебных заведениях города Великие Луки.
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