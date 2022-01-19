600 детей стали участниками экоуроков проекта «Экомышление» в 2021 году

15:47, 19 января 2022, ПАИ

За прошедший год 600 детей стали участниками экоуроков проекта «Экомышление», главным партнером которого является филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В 2021 году «Экопром» стал партнером проекта «Экомышление», направленного на экологическое воспитание школьников средних классов в Пскове. В течение года уроки были проведены в Тямшанской гимназии, лицее «Развитие» и лицее №4.

«В этом году мы продолжили поддержку проекта и проведем еще множество совместных акций и мероприятий, посвященных экологии, раздельному сбору и переработке отходов», - рассказали в компании.