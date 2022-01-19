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Культура

Выставка «ЦВЕТ» откроется в Псковской областной библиотеке 20 января

20 января в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) откроется новая выставка «ЦВЕТ», на которой будут представлены более восьмидесяти пленэрных работ студентов престижного художественного вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Рассветы и закаты, сумерки и полдень, изображенные на этюдах молодых живописцев, были встречены ими преимущественно на территории России. Одни и те же локации передаются каждым художником по-своему. Да и разнообразие мест впечатляет – от старинных сельских храмов до загородных дворянских усадеб», - отметили организаторы.

Экспозиция находится в фойе третьего этажа. На ее открытии можно будет познакомиться не только с некоторыми авторами и их картинами, но и с выставкой книг по живописи, подготовленной специалистами отдела литературы по культуре и искусству.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно. Временные правила посещения библиотеки здесь.

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