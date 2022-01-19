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Общество

Губернатор поблагодарил руководство Усвятского района за высокие результаты по исполнению нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал о реализации нацпроектов в Усвятском районе в 2021 году. На эти цели было выделено 12,2 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали фасад районного Дома культуры. Усвятская детская музыкальная школа получила новые кровлю и окна, а также фасад. Здание сделали безопаснее для учащихся: установили пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, видеодомофон.

Дополнительно из областного бюджета выделили 2,4 млн рублей на ремонт и новую мебель. Самая обычная школа превратилась в центр творческого притяжения и вдохновения для детей, молодежи и взрослых.

4,3 млн рублей были направлены на формирование комфортной городской среды. Привели в порядок территорию возле здания районной администрации и 5 дворов.

Благодаря нацпроекту «Образование» в районе появились новые кружки. Например, робототехники для начальных классов или «юного химика», где школьники ставят химические опыты и эксперименты, изучая предмет не только в теории, но и на практике. Обновили оборудование работающих кружков и секций – так, у ребят, занимающихся футболом, появилась командная форма. Это важно, поскольку ребята участвуют в соревнованиях.

Всего в муниципалитете было создано 400 мест дополнительного образования, многие дети ходят сразу в несколько кружков – и это здорово, когда есть возможность заниматься и развиваться в самых разных сферах.

Глава региона отметил, что у Усвятского района богатая история, большой туристический и культурный потенциалы, поэтому важно и дальше делать муниципалитет комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов и гостей, а также поблагодарил руководство за отработку на все 100%.

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