Проезд по платным дорогам подорожает в России

16:43, 19 января 2022, ПАИ

Километр реконструированных платных дорог в России, вероятнее всего, подорожает на рубль в ближайшие три-четыре года, километр дорог, построенных с нуля, - более чем на 2 рубля. К такому выводу пришли эксперты маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей), оценив инициативы Минтранса РФ о повышении максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня. Об этом пишет ТАСС.

«В кратковременной перспективе нас ждет подорожание, даже если инициативу Минтранса РФ оставят без внимания. Потом к этому вопросу будут возвращаться. В ближайшие три-четыре года цена километра для реконструированных платных трасс, по нашим оценкам, вырастет в пределах половины от заявленной ведомством разрешенной прибавки, то есть примерно на 1 рубль. Дороги, построенные с нуля, прибавят [в цене] более 2 рублей», - отмечают эксперты маркетплейса.

В числе основных причин такого подорожания они указывают на инфляцию и сильное подорожание строительных материалов, вследствие чего значительно выросли бюджеты всех новых строек.