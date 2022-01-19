Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках 25 января
25 января с 9:30 до 17:00 в Великих Луках будет закрыт для движения автотранспорта Лазавицкий железнодорожный переезд (479-й километр), расположенный на улице Новоселенинской.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, железнодорожный переезд будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.
Объезд будет осуществляться через путепровод на улице Промышленной.
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