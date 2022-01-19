Скончалась экс-директор музыкальной школы №1 в Пскове

17:14, 19 января 2022, ПАИ

18 января ушла из жизни экс-директор, преподаватель детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, ветеран труда Нина Истомина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Нина Истомина работала в первой музыкальной школе с 1956 года по 2012 год. Она приехала в Псков после окончания Саратовского музыкального училища. Вскоре молодого специалиста назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем директором ДМШ № 1, в этой должности Нина Истомина проработала почти четверть века.

Первоначальное отсутствие административного опыта ей заменили энергия, энтузиазм, желание сделать все возможное, чтобы коллектив работал в лучших условиях. Она решила множество хозяйственных проблем, связанных с капитальным ремонтом здания. За годы руководства Истоминой вырос контингент учащихся, численно увеличился педагогический состав, в школе были созданы новые отделения по различным специальностям, сложились творческие коллективы.

Благодаря личной инициативе Нины Дмитриевны в общеобразовательных школах были открыты филиалы ДМШ № 1, которые затем стали самостоятельными музыкальными школами. Нина Истомина всегда способствовала профессиональному и творческому росту коллектива, постоянно приглашала педагогов-методистов из Москвы и Ленинграда для проведения семинаров.

Нина Дмитриевна воспитала не одно поколение музыкантов, многие из которых продолжили музыкальное образование, успешно трудятся во многих уголках страны. В ДМШ № 1 на протяжении многих лет трудились и трудятся выпускники Нины Дмитриевны: Е. М. Зайцева, А. Г. Федорова, Н. А. Буренкова, Е. А. Терехова, Л. Н. Филиппова. Работала преподавателем и её дочь – Людмила Дмитриева.

За многолетний и безупречный труд награждена знаком Министерства культуры «За отличную работу», медалью «Ветеран труда», имеет большое количество благодарностей, поощрений, грамот. Награждена юбилейной медалью к 1100-летию Пскова.

В одной из характеристик, хранящихся в личном архиве Истоминой, перечень полученных ею благодарностей и наград от республиканского и местного руководства завершается емкой фразой: «Нина Дмитриевна отдала школе всю свою жизнь». В этих словах очень точно сформулирована главная идея мировосприятия этого преподавателя.

Прощание с Ниной Дмитриевной Истоминой состоится 20 января в 11:00 на кладбище «Орлецы-1». Сбор у ворот центрального входа.

Администрация и коллектив МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова» и администрация Пскова выражают глубокие соболезнования родным и близким Нины Дмитриевны Истоминой.