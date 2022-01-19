За хранение пороха в сарае житель Палкинского района получил условный срок

17:17, 19 января 2022, ПАИ

Жителя Палкинского района привлекли к ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Осенью 2020 года подсудимый обнаружил в своем сарае полиэтиленовый пакет, в котором находились металлические банки с 224 граммами пороха. Мужчина оставил взрывчатое вещество у себя и незаконно хранил его до того момента, когда его обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Суд учёл, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также смягчающим обстоятельством стало то, что мужчина является отцом троих несовершеннолетних детей, воспитанием и содержанием которых он занимается один.

Приговором суда мужчина признан в совершении указанного преступления виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.