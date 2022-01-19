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Общество

Более 1,3 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

1 308 285 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 12 615 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 19 января в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 274 658, погибло 1 990 человек. В Латвии 314 142 человека было инфицировано коронавирусом, умерло 4 759 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 719 485 человек, погибло 5 866.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 335 млн человек, свыше 271 млн выздоровело, более 5,5 млн умерло. В России зафиксировано 10 899 411 случаев заболевания коронавирусом, 9 925 855 человек выздоровело, 323 376 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 73 298 человек, 69 130 пациентов выздоровело, 1 361 человек умер.

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