Стали известны проекты Школы социального проектирования, получившие в Пскове поддержку

19:34, 19 января 2022, ПАИ

Вчера прошёл заключительный день Школы социального проектирования в Пскове. Участники представили свои проекты на публичной защите. Проекты, прошедшие экспертную оценку, получили письма поддержки. Об этом сообщил паблик Проектный офис «Команда 2018»

Письмо поддержки от Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псквской области получают:



1. Константин Белов с проектом «Информационно-развлекательный молодёжный интернет портал ЛИГА.ONLINE»;

2. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;

3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;

4. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;

5. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;

6. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;

7. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;

8. Галина Евдокимова;

9. Владимир Чернов;

10. Надежда Сухарева;

11. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE»;

12. Тимофей Силич.



Письмо поддержки от Общественной палаты Псковской области получают:



1. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;

2. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;

3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;

4. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;

5. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;

6. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;

7. Галина Евдокимова;

8. Владимир Чернов;

9. Надежда Сухарева;

10. Тимофей Силич.



Письмо поддержки от ПРОО «Команда 2018» получают:



1. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;

2. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;

3. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;

4. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;

5. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;

6. Галина Евдокимова;

7. Владимир Чернов;

8. Надежда Сухарева;

9. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE».



Письмо поддержки от АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» получают:



1. Константин Белов с проектом «Информационно-развлекательный молодёжный интернет портал ЛИГА.ONLINE»;

2. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;

3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;

4. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;

5. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;

6. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;

7. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;

8. Галина Евдокимова;

9. Владимир Чернов;

10. Надежда Сухарева;

11. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE»;

12. Тимофей Силич.



Осталось только внести корректировки в проектные заявки и можно подавать, сообщили организаторы.