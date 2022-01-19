Стали известны проекты Школы социального проектирования, получившие в Пскове поддержку
Вчера прошёл заключительный день Школы социального проектирования в Пскове. Участники представили свои проекты на публичной защите. Проекты, прошедшие экспертную оценку, получили письма поддержки. Об этом сообщил паблик Проектный офис «Команда 2018»
Письмо поддержки от Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псквской области получают:
1. Константин Белов с проектом «Информационно-развлекательный молодёжный интернет портал ЛИГА.ONLINE»;
2. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;
3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;
4. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;
5. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;
6. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;
7. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;
8. Галина Евдокимова;
9. Владимир Чернов;
10. Надежда Сухарева;
11. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE»;
12. Тимофей Силич.
Письмо поддержки от Общественной палаты Псковской области получают:
1. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;
2. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;
3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;
4. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;
5. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;
6. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;
7. Галина Евдокимова;
8. Владимир Чернов;
9. Надежда Сухарева;
10. Тимофей Силич.
Письмо поддержки от ПРОО «Команда 2018» получают:
1. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;
2. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;
3. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;
4. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;
5. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;
6. Галина Евдокимова;
7. Владимир Чернов;
8. Надежда Сухарева;
9. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE».
Письмо поддержки от АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» получают:
1. Константин Белов с проектом «Информационно-развлекательный молодёжный интернет портал ЛИГА.ONLINE»;
2. Ольга Волконская с проектом «Ремесло – золотой кормилец»;
3. Инна Зуб с проектом «Национальное шоу «Россия начинается здесь»;
4. Анна Марченко с проектом «Создание клуба выходного дня «Играй, общайся, отдыхай»;
5. Екатерина Гусева с проектом «Разбуди деревню»;
6. Вероника Кучеровская с проектом «8 Псковский дизайн фестиваль»;
7. Валентина Дмитриева с проектом «Музеи мира для сельских детей»;
8. Галина Евдокимова;
9. Владимир Чернов;
10. Надежда Сухарева;
11. Алина Мурадалиева c проектом «Культурно-просветительский проект «KidGUIDE»;
12. Тимофей Силич.
Осталось только внести корректировки в проектные заявки и можно подавать, сообщили организаторы.
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