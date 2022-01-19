В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон освятил воду
В празднование Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа митрополит Псковский и Порховский совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщает паблик «Псково-Печерские паломники».
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