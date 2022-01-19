В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон освятил воду

19:48, 19 января 2022, ПАИ

В празднование Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа митрополит Псковский и Порховский совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщает паблик «Псково-Печерские паломники».