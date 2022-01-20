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Общество

По погоде 20 января предсказывали лето и урожай

Иван-бражник наступил по народному календарю. Свое название день получил в честь Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. По преданию, он предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем и крестил его в водах Иордана.

Бражником же Ивана (Иоанна) назвали потому, что в этот день принято было «запивать» зло, при этом приговаривали: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым».

Однако прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год.

В течение Мясоеда — периода между Рождеством и Масленицей — массово праздновали свадьбы. Поэтому в день Ивана-бражника «запивали» и счастье девичье — часто наскоро сложенное, против воли невесты. Считалось, что если в этот день «обмыть» горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез.

Окончание святочных гуляний означало возвращение к привычной жизни. Например, на посиделки вновь полагалось приходить с работой (в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась).

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная — обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

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