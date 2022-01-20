День осведомленности о пингвинах отмечается сегодня

07:28, 20 января 2022, ПАИ

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах, сообщает calend.ru. Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

Пингвины (лат. Spheniscidae) – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных (Sphenisciformes). В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самый большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.

Пингвины обитают только в открытом море Южного полушария: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки от Фолклендских островов до Перу, на Галапагосских островах вблизи экватора. Предпочитая прохладу, в тропических широтах пингвины появляются только с холодными течениями. Самое большое скопление особей расположено в Антарктике и на прилегающих островах. «Селятся» пингвины, как правило, большими колониями, насчитывающими десяток тысяч пар или более. Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет.

Сохранять тепло на суше и в воде пингвинам помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья. Именно прекрасная адаптация к водной жизни отличает их от других видов птиц. Тело пингвина идеально сложено для плавания, а крылья, напоминающие плавники, и лапы с перепонками позволяют ему развивать в воде скорость до 10 км/час. Некоторые виды пингвинов также умеют нырять на глубину до 200 метров.

Поскольку пингвины водоплавающие, то и питаются они рыбой и ракообразными, на которых охотятся, проглатывая прямо под водой. А в период линьки (от одного до трех месяцев) эти птицы вынуждены полностью отказаться от пищи. Птицы теряют до половины массы тела, поскольку берут энергию из запасов жира, накопленных заранее. Некоторые виды пингвинов также не едят и во время высиживания птенцов. Но поскольку самки и самцы сменяют друг друга, то это помогает им не голодать. Как правило, в насиживании яиц и выкармливании птенцов участвуют оба родителя попеременно.

Поскольку гнездятся пингвины в основном на изолированных территориях, взрослые особи на суше практически не имеют естественных врагов, в отличие от морских просторов, где на пингвинов охотятся морские леопарды, котики, львы, косатки и акулы. Правда птенцы, оставшиеся без присмотра родителей на берегу, – лёгкая добыча для хищных птиц, а некоторые виды чаек крадут яйца пингвинов.

Пингвины – очаровательные и дружелюбные создания, они забавно ходят, изящны и быстры в воде. У большинства людей они вызывают симпатию и улыбку. Но их численность с каждым годом постепенно сокращается, в том числе и из-за человека. Среди 18 видов пингвинов к началу XXI века три вида признаны находящимися на грани вымирания, семь видов находятся под угрозой исчезновения.