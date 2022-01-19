Псковичи не хотят менять названия улиц в родном городе на исторические

20:58, 19 января 2022, ПАИ

Издание «Псковская провинция» проводит интересный опрос среди своих подписчиков в соцсетях. Корреспонденты задали один-единственный вопрос: «Нужно ли вернуть улицам Пскова исторические названия?»

Варианты ответов были различными:

согласен, улицы станут исторической картой города и привлекут туристов,

затея недешёвая, но нужная для исторического центра города,

нужно избавиться от безликих названий, повторяющихся в каждом городе,

согласен со всем вышеперечисленным,

не надо ничего трогать, хватает других проблем.

На момент написания новости почти 66 % опрошенных проголосовали за последний вариант. Псковичи не желают менять названия улиц.

На втором месте по популярности предпоследний ответ, объединяющий три предыдущих: «Согласен со всем вышеперечисленным» – чуть более 17 %.



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