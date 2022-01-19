В Дно обновили обелиск партизану Володе Лепнёву
Вчера коллектив газеты «Дновец» принял участие в торжественной установке обелиска на могиле юного партизана Володи Лепнёва в деревне Морино. Об этом ПАИ рассказали в издании.
Инициатива установки обелиска принадлежит известному солецкому краеведу и почётному гражданину города Сольцы Анатолию Григорьеву. Он увидел, что могила Володи в Морино обветшала, и решил исправить положение.
Теперь на могиле партизана новый обелиск.
Как происходила установка, о чём договорились между собой солецкие и дновские активисты и общественники, а также историю подвига Володи Лепнёва в далёком 1944 году можно узнать из свежего номера «Дновца» за 21 января.
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