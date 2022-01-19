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Общество

В Дно обновили обелиск партизану Володе Лепнёву

К обелиску партизану возложили гирлянду из еловых лап. Фото: «Дновец»

Вчера коллектив газеты «Дновец» принял участие в торжественной установке обелиска на могиле юного партизана Володи Лепнёва в деревне Морино. Об этом ПАИ рассказали в издании.

Инициатива установки обелиска принадлежит известному солецкому краеведу и почётному гражданину города Сольцы Анатолию Григорьеву. Он увидел, что могила Володи в Морино обветшала, и решил исправить положение.

Теперь на могиле партизана новый обелиск.

Как происходила установка, о чём договорились между собой солецкие и дновские активисты и общественники, а также историю подвига Володи Лепнёва в далёком 1944 году можно узнать из свежего номера «Дновца» за 21 января.

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