Накануне праздника жители Новосокольников отправляются в музей

21:28, 19 января 2022, ПАИ

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29 января в календаре отмечена как особая дата. В этот день Новосокольнический район отпразднует 78-ю годовщину освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому уже сейчас в районном краеведческом музее стало ещё больше посетителей разных возрастов, сообщает корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Сотрудники музея проводят уроки мужества с учащимися. А вчера в музей пришли малыши – воспитанники подготовительной группы детского сада города Новосокольники.

Старший воспитатель Елена Медведева отметила, что дети очень внимательно слушали заведующую музеем Елену Маркову, с любопытством знакомились с экспонатами, многие из которых они увидели впервые, а кое-что даже с детской непосредственностью примерили.