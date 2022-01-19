1 февраля начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса в Пскове
В администрации Пскова обсудили актуальные вопросы о предстоящем капитальном ремонте улицы Яна Фабрициуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом глава администрации города Борис Елкин рассказал в Instagram.
Ремонт будет проводиться на участке между улицами Металлистов и Вокзальной. Подготовительные работы начнутся уже 1 февраля, с этого момента участок будет закрыт для движения. Ограничения продлятся до конца года.
«Изменится и движение общественного транспорта. За основу возьмём схему, разработанную при реконструкции первой очереди улицы Яна Фабрициуса. Автобусы пойдут в объезд участка капремонта по Октябрьскому проспекту и улице Советской. На особый контроль взят вопрос организации подхода со стороны фасада к домам № 7 и 11 на улице Яна Фабрициуса. Около месяца здесь будут производиться работы по замене сетей. На следующей неделе будет организована рабочая встреча с представителями бизнеса», – сообщил Борис Елкин.
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом вдоль проезжей части предполагается снос более 40 деревьев. На их месте будет высажена живая изгородь, но сама вырубка деревьев будет компенсирована. Сейчас рассматриваются места для посадки.
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1 февраля начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса в Пскове