Узбеки попросили продублировать указатели в питерском метро на родном для них языке

23:10, 19 января 2022, ПАИ

Президент Санкт-Петербургского узбекского землячества «Туран» Алиджан Хайдаров посетовал, что соотечественники часто пользуются метрополитеном, а навигации на родном языке, чтобы соориентироваться, не существует. Он отметил, что «лучше всего сделать дубляж указателей на всех станциях».

В комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге напомнили про федеральный закон № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сообщает Readovka. Согласно этому закону, иностранные граждане при получении разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента обязаны подтвердить владение русским языком.

«Учитывая данную норму и отсутствие запроса на перевод надписей информационных табличек, говорить о возрастающей актуальности подобного дубляжа навигационных указателей представляется нецелесообразным», – сообщили в комитете.

Аналогично в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» говорят, что, «учитывая этот факт, на территории метрополитена информирование пассажиров на узбекском, таджикском и других языках, кроме русского и английского, не планируется». В администрации Петербурга навстречу приезжим пока идти не намерены.