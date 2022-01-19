20 января в Пыталовском районе пройдут встречи с главным внештатным инфекционистом Псковской области
Жителей Пыталовского района Псковской области приглашают на встречи с главным внештатным инфекционистом Псковской области, и.о. главного врача Центра СПИД, Карзановой Еленой Петровной по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили ПАИ в редакции газеты «Наша жизнь».
Встречи пройдут 20 января 2022 года.
д. Гавры МБОУ «Гавровская СШ» 11:00
д. Вышгородок Дом Культура 12:00
пос. Белорусский Дом Культуры 13:00
г. Пыталово Дом Культуры 14:30
д. Линово Дом Культуры 16:30
Вас ждут с вопросами.
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