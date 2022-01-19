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Общество

20 января в Пыталовском районе пройдут встречи с главным внештатным инфекционистом Псковской области

Елена Карзанова ответит на ваши вопросы. Фото Наша жизнь

Жителей Пыталовского района Псковской области приглашают на встречи с главным внештатным инфекционистом Псковской области, и.о. главного врача Центра СПИД, Карзановой Еленой Петровной по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили ПАИ в редакции газеты «Наша жизнь».

Встречи пройдут 20 января 2022 года.

д. Гавры МБОУ «Гавровская СШ» 11:00
д. Вышгородок Дом Культура 12:00
пос. Белорусский Дом Культуры 13:00
г. Пыталово Дом Культуры 14:30
д. Линово Дом Культуры 16:30

Вас ждут с вопросами.

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