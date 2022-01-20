1 февраля в Пскове начнётся капремонт улицы Яна Фабрициуса

09:04, 20 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин провел рабочую встречу, где обсуждались актуальные вопросы по предстоящему капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Подготовительные работы на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начнутся с 1 февраля 2022 года. С этого момента до конца текущего года отрезок улицы будет закрыт для движения автотранспорта.

В связи с этим изменится движение автобусов. Оно будет организовано по схеме, разработанной при реконструкции первой очереди улицы Яна Фабрициуса. Общественный транспорт пойдет в объезд участка капремонта по Октябрьскому проспекту и улице Советской.



Борис Елкин особое внимание обратил на организацию подхода со стороны фасада к домам №7 и №11 на улице Яна Фабрициуса. Около месяца у этих домов будут производиться работы по замене сетей. На следующей неделе будет организована рабочая встреча с представителями бизнеса, помещения которых находятся в зданиях.

В связи с капитальным ремонтом вдоль проезжей части предполагается снос более 40 деревьев. Они находятся в непосредственной близости от проезжей части и должны быть удалены в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. На их месте будет высажена живая изгородь, но сама вырубка деревьев будет компенсирована. Взамен будет высажено 38 платановидных кленов. Борис Елкин отметил, что сейчас рассматриваются места для посадки деревьев.



В рамках подготовительных работ подрядчик также разберет перильное ограждение, бортовой камень, проезжую часть и часть тротуаров и приступит к земляным работам. На объекте будет проводиться переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации, наружного освещения всего объекта, замена светофоров, капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной.



Подрядчик полностью заменит дорожную одежду, от основания до финишного слоя. Также будут отремонтированы тротуары, появятся «умные» автобусные остановки, будут организованы велосипедные дорожки, сделаны площадки для стоянки автотранспорта.



Контракт на ремонт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядной организацией ООО «Строительная компания «Развитие». Капремонт будет выполнен в срок до 28 ноября 2023 года.



Напомним, что в 2019-2020 годах в рамках нацпроекта была проведена реконструкция перекрестка улицы Яна Фабрициуса и Гражданской.