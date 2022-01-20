Псковский лыжник Егор Гусак победил в классической гонке на спартакиаде в Сыктывкаре

09:34, 20 января 2022, ПАИ

Псковский лыжник Егор Гусак победил в гонке классическим ходом на Спартакиаде учащихся в Сыктывкаре. Как сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области, Егор показал результат 40 минут 25,3 секунды на дистанции 15 километров, отрыв от ближайшего преследователя составил более 30 секунд. Всего в этой гонке принимало участие 43 сильнейших спортсмена из всех регионов Северо-Запада.

Спортсменка из Невеля Дарья Блажевич в гонке классикой на 10 километров показала 33-й результат - 39:27.8.

Впереди у лыжников гонка свободным стилем - 22 января и эстафета - 23 января.