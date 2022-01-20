Почти 340 млн человек в мире заразились COVID-19

09:36, 20 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 20 января в мире зарегистрировано 339 561 754 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 584 100 человек. Количество выздоровевших – 273 204 823.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 69 808 350. В этой стране от коронавируса умерло 880 976 человек, выздоровело – 43 892 277.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 899 411 человек, 9 925 855 пациентов выздоровело, 323 376 – умерло.