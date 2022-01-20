480 вакансий имеется на предприятиях Островского района

09:43, 20 января 2022, ПАИ

480 вакансий имеется на предприятиях Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации со ссылкой на начальника отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Островскому району Светлану Григорьеву.

Большой спрос отмечается на медицинские кадры – 44 вакансии. Есть потребность в специалистах бухгалтерского дела, требуются и водители автотранспорта.

Например, в Островское райпо может трудоустроиться имеющий опыт работы повар-универсал в кафетерий «Миндаль» (улица Пригородная, 8), а также продавец в магазин в деревне Воронцово (стоимость проезда из Острова до места работы компенсируется). Телефоны для справок: 8-905-238-15-16, 8-953-252-43-85.

По словам Светланы Григорьевой, с 1 января 2022 года ответственность за размещение имеющихся вакансий лежит на работодателях. Реализуется это в электронной плоскости.

Островичи, желающие ознакомиться с положением дел на рынке труда, могут получить необходимую информацию на сайте «Работа в России» – как Единой цифровой платформе занятости и трудовых отношений, где сведения о вакансиях по всем регионам России обновляются ежедневно.

Светлана Григорьева добавила, что на 1 января 2022 года средняя зарплата в Островском районе Псковской области составляет 24 500 рублей. На микропредприятиях с численностью работников до 15 человек эта цифра равна 11 700 рублей, на малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек – 22 400 рублей, а в средних компаниях с численностью от 100 человек – 20 300 рублей.

На крупных предприятиях в Островском районе численностью от 250 человек средняя зарплата составляет 46 600 рублей. В бюджетной сфере – 25 700 рублей. При этом с 1 января 2022 года МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц.