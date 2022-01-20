Автомобиль сгорел в Новосокольническом районе

09:56, 20 января 2022, ПАИ

19 января в 7:59 в Новосокольническом районе в деревне Отрадное в гараже сгорел автомобиль «Киа» 2002 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в подкапотном пространстве автомобиля.

В 20:44 в Порхове на улице Солнечной в жилом доме на две семьи в двухкомнатной квартире №2 огнем поврежден пол. Предположительная причина — аварийный режим работы отопительной печи.

В 22:49 в Себежском районе в поселке Идрица сгорела кровля бани. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.