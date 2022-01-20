Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль сгорел в Новосокольническом районе

19 января в 7:59 в Новосокольническом районе в деревне Отрадное в гараже сгорел автомобиль «Киа» 2002 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в подкапотном пространстве автомобиля.

В 20:44 в Порхове на улице Солнечной в жилом доме на две семьи в двухкомнатной квартире №2 огнем поврежден пол. Предположительная причина аварийный режим работы отопительной печи.

В 22:49 в Себежском районе в поселке Идрица сгорела кровля бани. Предположительная причина нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Автомобиль сгорел в Новосокольническом районе

19 января 2022

Публикуем видео из Порхова, где произошло задымление жилого дома
19 января 2022

В Порхове произошло задымление в жилом доме
19 января 2022

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великих Луках
19 января 2022

Рейсовый автобус попал в ДТП в Псковском районе
19 января 2022

Два легковых автомобиля горели 18 января в Псковской области
19 января 2022

Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Великих Луках
19 января 2022

Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...